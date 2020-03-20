شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في عدد حفارات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو 19 حفاراً إلى 664 حفاراً خلال الأسبوع الجاري.

وتراجع عدد حفارات الغاز الطبيعي بمقدار حفار واحد إلى 106 حفارات بينما انخفض إجمالي حفارات النفط والغاز معاً بعشرين حفار إلى 772 حفاراً.

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