شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره في انتظار بيانات "بيكر هيوز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم مع استمرار متابعة الأسواق لأحدث التطورات على صعيد فيروس "كورونا"، لكن الخام قلص خسائره في ظل تراجع العملة الأمريكية وقبيل صدور بيانات "بيكر هيوز".



وسوف تعلن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بعد قليل عن عدد حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي اليوم توسيع برنامجه لمشتريات الأصول ليشمل شراء سندات الحكومات المحلية والتي تعرف باسم سندات البلدية.

Advertisements



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 102.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.9 نقطة وأقل مستوى عند 101.09 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.2% إلى 24.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.8 دولار وأقل سعر عند 22.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.4% إلى 28.3 دولار للبرميل، وسجل أععلى سعر عند 30.9 دولار وأقل سعر عند 27.08 دولار.