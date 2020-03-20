شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الجنيه الإسترليني يعود للانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هبوطاً بشكل قوي بعد محاولة اختراق مستوى 1.1830، مما يقدّم إشارات على توقف التصحيح الصاعد عند هذا الحد والتوجه لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، في طريقه لاختبار مستوى 1.1410 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض.

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