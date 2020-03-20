شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تعلن حزمة دعم اقتصادي بـ 32.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سويسرا اليوم أنها ستقدم حزمة دعم حجمها 32 مليار فرنك سويسري (32.56 مليار دولار) لدعم الشركات والعمال المتضررين من جراء تفشي فيروس كورونا. وحظرت حكومة سويسرا أي تجمعات تزيد على خمسة أفراد في إطار جهود متصاعدة للتصدي للوباء الذي أودى بحياة 43 شخصا في سويسرا، وأجبرت الشركات في أنحاء البلاد على التوقف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا تعلن حزمة دعم اقتصادي بـ 32.6 مليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.