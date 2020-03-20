شكرا لقرائتكم خبر عن 1% ارتفاع مع بداية تعاملات الأسهم الأمريكية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

افتتحت الأسهم الأمريكية اليوم بارتفاع تجاوز نسبة 1 %. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 165.96 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليصل إلى 20253.15 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 22.55 نقطة أو 0.94 بالمئة مسجلا 2431.94 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 97.49 نقطة أو 1.36 بالمئة إلى 7248.07 نقطة.

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