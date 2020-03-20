شكرا لقرائتكم خبر عن «البلدية» : تأجيل تحصيل رسوم الخدمات لـ 1400 نشاط والان نبدء بالتفاصيل

أجلت وزارة الشؤون البلدية والقروية تحصيل رسوم خدماتها ‏على القطاع الخاص لـمدة 3 أشهر لأكثر من 1400 نشاط اقتصادي, وذلك في ظل اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وتخفيفاً على القطاع الخاص من آثار فيروس كورونا المستجد, حيث يمكن الآن للقطاع الخاص الاستفادة من إصدار أو تجديد التراخيص البلدية إلكترونياً من خلال بوابة بلدي https://balady.gov.sa على أن يتم تسديد الرسوم المستحقة للرخص بعد 3 أشهر من تاريخ الأمر.

ومن انعكاسات هذا الامر على القطاع الخاص تخفيف العبء عليها في مواجهة آثار وباء كورونا ودعم القطاع الخاص وتمكينه من رفع مساهمته في تحفيز التنمية الاقتصادية.