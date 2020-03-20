وزير الاقتصاد: توفير السلع الأساسية أولوية ونعمل لاستمرارية تزويد الأسواق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن توفير السلع الأساسية في أسواق الإمارات تعد أولوية قصوى، وتابع: «نعمل عن كثب مع التجار لمواجهة أي تحديات، وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق». جاء كلام المنصوري خلال اجتماعه مع كبار تجار وموردي الخضراوات والفواكه، للوقوف على حالة السوق، وضمان وفرة البضائع، وتنوع الخيارات أمام المستهلك.

وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت هذا الأسبوع، أن ‏أسواق دولة الإمارات بحالة جيدة، من حيث توافر السلع، وتنوعها بمختلف أصنافها، وفي مقدمتها السلع الأساسية، والغذائية، والطبية، ونبهت بشأن الشائعات، وأهابت بالمستهلكين عدم الانسياق وراءها.