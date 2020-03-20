شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية
تاريخ النشر: 20/03/2020
ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس «كورونا».
وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة، قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.