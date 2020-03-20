الاقتصاد

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية

تاريخ النشر: 20/03/2020

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ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف، الأسبوع الماضي، مما يشير إلى زيادة في تسريح العاملين في ظل تداعي النشاط الاقتصادي بسبب وباء فيروس «كورونا».
وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة، قفزت سبعين ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 281 ألفاً للأسبوع المنتهي في 14 مارس/آذار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017.

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