شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.141 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 16%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 834.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 11.7%.

وحلت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 740.4 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 10.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 734.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 10.3%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 467.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%.

وجاء فى المركز السادس شركة اتش.اس.بى.سى سيكوريتيز إيجيبت بقيمة تداول بلغت 410.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.8%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 394.6 مليون جنيه بنسبة 5.5%، وحل فى المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 365.6 مليون جنيه بنسبة 5.1%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا وثيقة لتداول الأوراق المالية، بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 338.2 مليون جنيه، و 309.5 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.7%، 4.3% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17%.