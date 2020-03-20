شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بأكثر من 1% عقب بيانات التجزئة في الشهر الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات حكومية إيجابية بشأن مبيعات التجزئة في الشهر الماضي.



ويتابع المستثمرون عن كثب إجراءات الحكومات والبنوك المركزية حول العالم لتحفيز اقتصاداتها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا القاتل.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بأنه سيوسع برنامجه لمشتريات الأصول ليشمل سندات الحكومات المحلية والتي تسمى بسندات البلدية.

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وتستعد حكومات دول العالم ومن بينها كندا لضخ المزيد من برامج التحفيز المالي والنقدي لتخفيف آثار الفيروس على الاقتصاد والمواطنين.



وكشفت بيانات حكومية أن مؤشر مبيعات التجزئة في كندا ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3%، وانخفضت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية - عند استثناء الطاقة والغذاء - بنسبة 0.1% في حين أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 0.6971، وسجل أعلى سعر اليوم 0.7071 وأقل سعر عند 0.6876.