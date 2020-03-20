شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: 5.3 مليارات ريال لدعم منشآت القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل
وأكد المهندس الراجحي أنه انطلاقًا من مسؤوليات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تجاه تمكين القطاع الخاص من التوطين فقد خصص الصندوق نحو 5.3 مليارات ريال لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر عدة مسارات لضمان عدم تأثر المنشآت في ظل مكافحة الفيروس.
من جانبه أوضح المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني أن مسارات الدعم التي تأتي تزامنا مع إعلان صندوق التنمية الوطني تشمل التالي:
أولاً: مسار دعم التوظيف، حيث تم تخصيص مبلغ 2 مليار ريال لدعم 100 ألف مستفيد من الباحثين عن العمل في القطاع الخاص، إلى جانب طرح وتفعيل أدوات العمل عن بعد كخيارات متاحة وبديلة للعمل المنتظم.
ثانيا: مسار دعم التدريب، حيث تم تخصيص مبلغ 800 مليون ريال لدعم 100 ألف مستفيد.
ثالثاً: مسار برنامج إعانة الباحثين عن عمل، حيث تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار ريال لإلحاق 100 ألف باحث جديد عن العمل في البرنامج.
رابعًا: تخصيص مبلغ مليار ريال لدعم موظفي القطاع الخاص الذين تم توظيفهم منذ بداية 1 يوليو 2019، ممن لم يسبق دعمهم من قبل برامج دعم وتمكين التوظيف بالصندوق.
وأشار المدير العام للصندوق إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تفاصيل آليات استفادة المنشآت من الدعم المخصص، مؤكدا أن الصندوق سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.
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