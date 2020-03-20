شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية بمستهل التعاملات في ختام أسبوع ساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الجمعة، فيما يظل أسوأ شهر للسوق خلال 30 عاما، حيث بدأ تدخل صناع السياسات الأمريكيين يكبح نزيف الأسهم أخيرا. Advertisements وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 165.96 نقطة بما يعادل 0.83 بالمئة ليصل إلى 20253.15 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 22.55 نقطة أو 0.94 بالمئة مسجلا 2431.94 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 97.49 نقطة أو 1.36 بالمئة إلى 7248.07 نقطة.

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