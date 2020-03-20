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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تتعافى من أدنى مستوى في 4 سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة متعافية من أدنى مستوى في أكثر من أربع سنوات سجلته في جلسة أمس الخميس.
وتلقى المعدن الصناعي دعماً من انخفاض مخزونات النحاس في الصين خلال الأسبوع الجاري للمرة الأولى في عدة أشهر، بحسب بيانات حكومية.
وعلاوة على ذلك، تسعى العديد من الحكومات حول العالم لتحفيز اقتصاداتها في مواجهة فيروس "كورونا" وتأثيره الضار على صناعات مختلفة.
وذكر صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الصيني سوف يتعافى ويتجه مجددا نحو مزيد من النمو بعد انحسار خطر "كورونا".
هذا، وقد ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس التاجي حول العالم إلى أكثر من 220 ألف حالة بينما توفي أكثر من عشرة آلاف شخص.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 2.21 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 2.23 دولار وأقل سعر عند 2.09 دولار.
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