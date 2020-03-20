شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات مع التركيز على جهود مكافحة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات الجمعة في ظل تركيز الأسواق على جهود مكافحة فيروس "كورونا" وتأثيره على الاقصادات.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي التوسع في عمليات مبادلة الدولار مع بنوك مركزية أخرى حول العالم لتوفير السيولة الكافية بالعملة الأمريكية.

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كما يستعد الكونجرس الأمريكي للتصويت على حزمة اقترحتها إدارة "ترامب" بقيمة تريليون دولار تشمل دعم الصناعاتت والشركات الصغيرة وإرسال أموال مباشرة للمواطنين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أمس أن وكالة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة تختبر أحد أدوية الملاريا لعلاج فيروس "كورونا" مشيرا إلى نتائج مبدئية واعدة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 20231 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.6% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 7260 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ست نقاط) إلى 2415 نقطة.