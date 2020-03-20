شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية : لن نسحب من الاحتياطي و سنتجه للاقتراض والان نبدء بالتفاصيل

- نتوقع أن لا يتجاوز الاقتراض 100 مليار هذا العام

- المملكة لديها القدرة على تجاوز أزمة فيروس كورونا

- من الصعب تحديد الأثر الاقتصادي النهائي من الفيروس

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- نطبيق المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص بداية من الأحد

قال وزير المالية محمد الجدعان : قامت حكومة المملكة في الفترة الماضية بعدد من التدابير الاحترازية للتعامل مع الوباء والحد من انتشاره، وأن المملكة لديها القدرة على تجاوز أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المملكة لا تود سحب أي مبالغ من الاحتياطيات، وستتجه للاقتراض، ونتوقع أن لا يتجاوز الاقتراض 100 مليار هذا العام، مؤكدا أن لدى الحكومة قدرات مالية واسعة، ونملك احتياطيات واستثمارات كبيرة جدًا.

وأشار الجدعان: من الصعب تحديد الأثر الاقتصادي النهائي من فيروس كورونا ندرك تمامًا التداعيات الاقتصادية للأزمة على القطاع الخاص، ونقوم بتطبيق المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص بداية من يوم الأحد