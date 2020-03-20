شكرا لقرائتكم خبر عن 97.9 نقطة الرقم القياسي لأسعار تكاليف الإنشاءات بأبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف الإنشاءات في أبوظبي إلى 97.9 نقطة خلال الربع الأخير 2019 بنمو 0.5% مقارنة مع الربع ذاته من 2018.
وأظهرت أرقام مركز إحصاء أبوظبي أن أھم المجموعات التي ساهمت في ارتفاع معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالربع ذاته من عام 2018 ھي مجموعة «الخدمات» التي ساهمت 167.1% من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المجموعة 18.2 %.
كما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات خلال الربع الرابع من 2019 بنسبة 0.5 % مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
يشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات يعد أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، وتحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في دول العالم على تركيب هذه الأرقام التي تعتمد على أسعار مجموعة من المواد والخدمات الإنشائية. وتشكل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغير الذي يطرأ على تكاليف المواد والخدمات الإنشائية خلال فترة زمنية.
من جهته ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أبوظبي إلى 122.7 نقطة خلال الربع الأخير بنمو 22.6 % مقارنة مع 100.1 نقطة في الربع نفسه من 2018.
ويعد الرقم القياسي لكميات الإنتاج في الصناعة التحويلية من أهم المؤشرات والمقاييس الإحصائية.(وام)
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