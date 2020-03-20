شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاعات قياسية لأسواق الأسهم بدعم البنوك والاتصالات والعقار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

سجلت أسواق الأسهم المحلية أداء إيجابياً في جلسة نهاية الأسبوع، ليسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء يومي منذ تأسيس السوق منذ نحو 20 عاماً، بعدما ارتفع بنسبة 8.4%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.85%، وجاء هذا الارتفاع القوي بدعم من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.

واستعادت المؤشرات العامة مستويات مهمة كانت قد فقدتها خلال الجلسات الماضية، بعدما وجد المستثمرون أنفسهم ضمن دوامة الأسهم العالمية التي تتخبط جراء أزمة فيروس كورونا، فيما يبدو أن التفاؤل جاء من السوق المحلي، بدعم المحفزات التي أعلن عنها من قبل المصرف المركزي وحكومة أبوظبي في ما يخص صانع السوق.

ونشطت السيولة ، لتصل إلى 638.4 مليون درهم، عبر تداول 647.5 مليون سهم، من خلال 8636 صفقة تداول، وتوزعت السيولة ما بين سوق دبي المالي بنحو 382.2 مليون درهم، بتداول 529.3 مليون سهم، فيما سجل سوق أبوظبي 258.2 مليون درهم، بتداول 118.2 مليون سهم.

سوق أبوظبي

حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية صعوداً قوياً مع ارتداد في نهاية الجلسة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.41%، بما يعادل 286 نقطة، ليغلق عند 3685.56 نقطة، بدعم من 3 مؤشرات قطاعية هي البنوك والعقار والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 12%، بعدما ارتفع سهم «أبوظبي الأول» 14.93% إلى 9.39 درهم، وسط تداولات بقيمة 98 مليون درهم، كما ارتفع «أبوظبي التجاري» 14.41% إلى 5.08 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 6.42% إلى 3.98 درهم.

وارتفع العقار 6.4%، بعدما قفز سهم «الدار العقارية» بنسبة 7.1% ليغلق عند 1.66 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 33 مليون درهم، بينما تراجع سهم «رأس الخيمة العقارية» 1.89% إلى 0.363 درهم. وارتفع قطاع الاتصالات 7%، بعدما قفز سهم «اتصالات» 6.94% إلى 13.56 درهم.

وتراجع الاستثمار 0.8%، مع تباين إغلاقات أسهم القطاع، حيث تراجع «الواحة كابيتال» 5% إلى 0.799 درهم، فيما ارتفع «إشراق» 3.43% إلى 0.181 درهم.

سوق دبي

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وسجل مؤشر سوق دبي المالي أداء قوياً خلال جلسة نهاية الأسبوع، ليغلق عند 1819.24 نقطة، بارتفاع بلغ 2.85%، بما يعادل 50.4 نقطة مكاسب، بعدما استطاع المؤشر تجاوز خسائره الصباحية التي مُني بها في مطلع الجلسة.وأسهم مؤشر قطاع العقار في قيادة الصعود في السوق، بعدما ارتفع المؤشر القطاعي بنسبة 9.17%، وهي نسبة مرتفعة جداً، مقارنة مع أداء السوق في الفترات الماضية، وسجلت أسهم القطاع ارتفاعاً جماعياً، حيث صعد «إعمار العقارية» 12.06% إلى 2.23 درهم، كما ارتفع «الاتحاد العقارية» 14.59% إلى 0.212 درهم. ومن اللافت أن الشركة شهدت تداولات بنحو 205 ملايين سهم تقريباً.

وارتفع سهم «داماك» 9.2% إلى 0.416 درهم، و«إعمار للتطوير» 6.97% إلى 2.3 درهم، و«ديار» 8.85% إلى 0.209 درهم، و«أرابتك» 2.82% إلى 0.473 درهم.

واستقر قطاع البنوك على ارتفاع طفيف بنسبة 0.28%، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.54% إلى 7.37 درهم، فيما قفز «أملاك» 9.52%، و«مصرف عجمان» 3.44% ، و«جي إف إتش» 8.8%، بينما استقر «دبي الإسلامي» عند 4.12 درهم، بتداول 71.8 مليون درهم.

وفي قطاع الاستثمار الذي ارتفع 5.85%، سجل سهم «دبي للاستثمار» الارتفاع الوحيد في المؤشر، بنسبة 7.9% إلى 1.09 درهم، بتداول 7.4 مليون درهم، وتراجع «شعاع» 4.92% إلى 0.425 درهم. وارتفع مؤشر الاتصالات 4.16%، مع ارتفاع سهم «دو» 4.16%، ليغلق عند مستوى 5 دراهم.وتراجع مؤشر التأمين 0.17%، بسبب انخفاض «سلامة» 1.35%، فيما ارتفع «أمان» 14.15%، و«دار التكافل» 5.8%.

وارتفع مؤشر السلع 7.44%، مع صعود «دي إكس بي إنترتينمنتس» 8.24% إلى 0.105 درهم. وفي النقل، تراجع «أرامكس» 1.82% و«العربية للطيران» 4.71%، فيما ارتفع «الخليج للملاحة» 7%.

الجنسيات

وأظهرت بيانات التداول توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع في السوقين، مسجلين محصلة بنحو 85 مليون درهم، منها 40.7 مليون درهم في أبوظبي، و44.33 مليون درهم في دبي، كما بلغت مشترياتهم من الأسهم في السوقين نحو 167.36 مليون درهم، بينما ارتفعت مبيعاتهم لتصل إلى 252.4 مليون درهم.

وسجل المواطنون محصلة شرائية بلغت نحو 54.2 مليون درهم، منها 31.2 مليون درهم في أبوظبي، و23 مليون درهم في دبي.وسجل العرب محصلة شرائية بقيمة 16.66 مليون درهم في السوقين، فيما سجل الخليجيون نحو 15 مليون درهم.

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، حيث سجلت المؤسسات محصلة شرائية بقيمة 18.44 مليون درهم في أبوظبي، فيما سجلت محصلة بيعية في دبي بنحو 45.4 مليون درهم.

ووصلت مشترياتهم في السوقين إلى نحو 280.3 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 307.3 مليون درهم.