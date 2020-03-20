«أودي كيو 3 سبورتباك» متوفرة في «النابودة للسيارات»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” أضافت النابودة للسيارات إلى سلسلة طرازاتها سيارة رياضية مدمجة متعددة الاستعمالات على طراز كوبيه، وهي سيارة«Audi Q3 Sportback.» يجمع هذا الطراز الجديد بين الحضور القوي وأعلى مستويات الرفاهية التي تلائم الاستعمالات اليومية المتعددة المميزة لهذا النوع من السيارات الرياضية. يمتاز هيكل السيارة بأناقته الرياضية ورشاقة الأداء التي تتفرد بها السيارات الكوبيه. كل هذه المواصفات تجعل من«Audi Q3 Sportback» أول سيارة كروس أوفر مدمجة من علامة «أودي» تجمع بين الأداء الرياضي والفخامة.

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