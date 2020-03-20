مؤشر أبوظبي يقفز 8.4% في أفضل أداء يومي منذ تأسيسه



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت أسواق الأسهم المحلية أداء إيجابياً في جلسة ما قبل نهاية الأسبوع، ليسجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء يومي منذ تأسيس السوق منذ نحو 20 عاماً، بعدما ارتفع بنسبة 8.4%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.85%، وجاء هذا الارتفاع القوي بدعم من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات؛ الأمر الذي خلق حالة من الإيجابية بعد أسبوع سلبي.

ونشطت السيولة المتداولة في السوقين، لتصل إلى 638.4 مليون درهم، عبر تداول 647.5 مليون سهم، من خلال 8636 صفقة تداول، وتوزعت السيولة ما بين سوق دبي المالي بنحو 382.2 مليون درهم، بتداول 529.3 مليون سهم، وسوق أبوظبي 258.2 مليون درهم، بتداول 118.2 مليون سهم.

والتقطت الأسهم أنفاسها في آخر جلستين من تداولات الأسبوع، وهو ما ساهم في تقليص حدة الخسائر.

وعلى صعيد أداء خمس جلسات، تراجع سوق دبي 10.5%، وأبوظبي 6.03%، مع تراجع شبه جماعي للمؤشرات القطاعية. واجتذبت الأسهم سيولة أسبوعية 2.9 مليار، منها 1.63 مليار في دبي، و1.27 مليار في أبوظبي.

وسجل المواطنون محصلة شرائية بلغت نحو 54.2 مليون درهم، منها 31.2 مليون درهم في أبوظبي، و23 مليون درهم في دبي.