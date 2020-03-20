شكرا لقرائتكم خبر عن «برنت» قرب 27 دولاراً و«الأمريكي» يصعد 20% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط نحو عشرة في المئة، أمس الخميس، بعد أن دفعتها موجة بيع استمرت ثلاثة أيام إلى أدنى مستوياتها في قرابة عشرين عاماً، إذ تهاوى الطلب بسبب فيروس كورونا، وزادت الإمدادات بفعل حرب على الحصص السوقية بين روسيا، والسعودية.

والتقط خام برنت القياسي الذي فقد نصف قيمته في أقل من أسبوعين، الأنفاس بعض الشيء، مع تقييم المستثمرين في مختلف الأسواق المالية تأثير حزم تحفيز ضخمة من بنوك مركزية. وبحلول الساعة 0831 بتوقيت جرينتش، قفز برنت 2.29 دولار، أو 9.2%، إلى 27.16 دولار للبرميل، بعد هبوطه إلى 24.52 دولار، أمس الأول الأربعاء، وهو أدنى مستوياته منذ 2003.

الخام الأمريكي

صعد الخام الأمريكي 3.20 دولار، بما يعادل 15.7%، إلى 23.52 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 25% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 18 عاماً.

لكن محللين يقولون إن المكاسب ستكون مؤقتة على الأرجح، إذ إن الطلب المتراجع بسبب تفشي فيروس كورونا امتزج بانهيار اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج بين «أوبك»، ومنتجين آخرين، هذا الشهر.

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وتخطط السعودية، أكبر المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول، (أوبك)، والتي أطلقت شرارة حرب الأسعار مع روسيا التي دفعت الأسعار للانهيار، لمواصلة الضخ بمستوى قياسي عند 12.3 مليون برميل يومياً، عدة أشهر.

الأسواق الآسيوية

قفزت أسعار النفط الأمريكي بنسبة 17% أمس الخميس، في الأسواق الآسيوية، غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة، وخاصة، بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وغداة خسارته 24% من قيمته، قفز سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 17,2% ليصل سعر البرميل إلى نحو 24 دولاراً، في حين ارتفع سعر خام برنت المرجعي بنسبة 8,5% ليصل إلى 27 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق على تراجع بنسبة 14%.

وكانت أسعار الذهب الأسود هبطت، أمس الأول الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من 20 عاماً، متأثرة من جهة بوفرة العرض، وحرب الأسعار التي شنّتها السعودية ضدّ روسيا، ومن جهة أخرى بتراجع الطلب العالمي بسبب جائحة كورونا. لكن، أمس الخميس، قلّص الخام خسائره بعد أن تهافت المستثمرون على شرائه بأسعار تنافسية للغاية، مدفوعين أيضاً بالمساعدة الاستثنائية الهائلة التي كشف النقاب عنها المصرف المركزي الأوروبي.

وفي خطوة مفاجئة، أعلن المركزي الأوروبي، أمس الأول الأربعاء، إطلاق برنامج بقيمة 750 مليار يورو لشراء قروض عامة، وخاصة، بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. بدورها انتعشت بورصة طوكيو في مستهلّ التداولات، أمس الخميس، إذ ارتفع مؤشّر نيكاي 225 الرئيسي أكثر من 2% مدفوعاً بقرار المركزي الأوروبي. (وكالات)