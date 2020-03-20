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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * ينظر مجلس إدارة شركة «الاتحاد العقارية»، في استخدام الاحتياطي القانوني لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة، خلال اجتماعه الذي سيعقد يوم 24 مارس/ آذار 2020.
* وافقت الجمعية العمومية لشركة «الخليج للمشاريع الطبية» على مقترحات مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من صافي الأرباح والمقدرة بنحو 69.89 مليون درهم مستحقة في 25 مارس/ آذار الجاري.
* أعلنت شركة «اتصالات» أن عموميتها السنوية ستكون إلكترونية من دون الحضور الشخصي للمساهمين، على أن تعقد في 24 مارس/آذار الجاري.
* تعقد شركة «الشارقة للتأمين» اجتماع الجمعية العمومية في 11 إبريل/ نيسان المقبل، للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال بإجمالي 9.62 مليون درهم، بما يعادل 7 فلوس للسهم الواحد.
* قررت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» إلغاء الجمعية العمومية السنوية التي كان مقرراً انعقادها في 26 مارس/ آذار الجاري على أنْ يحدد الموعد الجديد لاحقاً.
* تجتمع الجمعية العمومية لشركة «أركان» لمواد البناء في 22 مارس/ آذار الجاري للنظر في النتائج السنوية لعام 2019.
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