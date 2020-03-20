«عقارات دبي» تسجل 700 مبايعة بـ 1.42 مليار في يوم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.14 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس الخميس تسجيل 700 مبايعة بقيمة 1.42 مليار درهم، منها 88 مبايعة للأراضي بقيمة 482.47 مليون درهم و612 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 935.81 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 64 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 47 مليون درهم في منطقة الرفاعة تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولي.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 55 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 290 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 86 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.25 مليار درهم منها 111 رهن أراضٍ بقيمة 1.12 مليار درهم و142 رهن فلل وشقق بقيمة 136.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 244 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 136 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 49 هبة بقيمة 470.72 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جميرا الثانية بقيمة 135 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 55 مليون درهم.