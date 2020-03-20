شكرا لقرائتكم خبر عن إغراءات حزم الدعم تنعش الأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من إنعاش الميزانية إلى خفض معدلات الفائدة، وإجراءات محددة الأهداف، تفرج الحكومات والمصارف المركزية في جميع أنحاء العالم عن المليارات لدعم اقتصاد عالمي أصيب بالشلل بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وأفرج صندوق النقد الدولي عن خمسين مليار يورو لمساعدة الدول الضعيفة.

وأعلن المركزي الأوروبي في خطوة مفاجئة، ليل الخميس، توسعة برنامجه للحفز المالي إلى 750 مليار يورو (820 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي الدعم الحكومي لاقتصادات العالم إلى أكثر من 1.9 تريليون دولار.

قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تغريدة: الأوقات غير العادية تتطلب إجراءات وتدابير استثنائية». وأعلن البنك في بيان أمس اعتزامه تعزيز برنامج التيسير الكمي الذي أطلقه قبل أيام بقيمة مبدئية 100 مليار يورو، ورفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 750 مليار يورو، وبذلك ترتفع القيمة المرصودة لمشتريات البنك من السندات في العام الجاري إلى 1.1 تريليون يورو.

المركزي الأوروبي

خلافاً لنظيره الأمريكي الاحتياطي الفيدرالي، أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة بلا تغيير، واختار طريقاً آخر يطبق على مراحل. وفي 12 آذار/‏مارس، تم تخفيف الحد الأدنى لاحتياطي المصارف، وتم تشجيعها على مواصلة إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب موجة إفلاسات.

والثلاثاء قدم البنك المركزي الأوروبي أكثر من مئة مليار يورو إلى المصارف، هي الأولى من أصل 13 عملية إعادة تمويل مقررة حتى منتصف حزيران/‏يونيو.

والأربعاء حقق البنك المركزي الأوروبي أخيراً ما تطالب به الأسواق والحكومات الأوروبية. فقد أعلن في مؤتمر استثنائي بالفيديو عن خطة طارئة بقيمة 750 مليار يورو لشراء دين عام وخاص، ستنفذ حتى نهاية العام، على أمل التخفيف من أعباء المصارف ودفعها إلى مواصلة الإقراض أو إعادة إطلاقه.

الولايات المتحدة

يعرض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، دعم القروض للسيارات والعقارات ومنح قروض للشركات. وقد لجأ إلى آلية تسهيل لتمويل الاعتمادات سميت «الوثيقة التجارية» (كوميرشال بيبر) واستخدمت للمرة الأخيرة خلال الأزمة المالية في 2008.

وقام الأحد بتخفيض معدلات فائدته فجأة إلى الصفر، وهو مستوى لم يسجل منذ كانون الأول/‏ديسمبر 2008.

من جهة أخرى، خفف الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية لليابان وبريطانيا وكندا وسويسرا، الشروط التي تتبادل بموجبها العملات الصعبة، لتتمكن من تأمين تمويل كاف للأسواق بالدولار.

وفي جانب الحكومة، كان وزير الخزانة ستيفن منوتشين يواصل التفاوض الأربعاء حول خطة هائلة للإنعاش الاقتصادي، بينما تبنى أعضاء الكونجرس سلسلة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة مئة مليار دولار.

وتشمل الخطة إجراءات بينها إرسال شيكين بقيمة ألف دولار كل منهما إلى العديد من الأمريكيين أو تقديم 300 مليار دولار للشركات الصغيرة «لضمان استمرارية الوظائف» و150 ملياراً لقطاعات هشة أخرى.

الصين

أعلن البنك المركزي الصيني الذي وافق في شباط/‏فبراير على تمديد أو تجديد قروض للشركات، في 13 آذار/‏مارس عن خفض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي للمصارف، وأفرج عن 550 مليار يوان (70,6 مليار يورو) لدعم الاقتصاد.

وهذا الحد الأدنى الذي يلزم المصارف الاحتفاظ بسيولة لدى المصرف المركزي، خفض بمعدل يتراوح بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية.

إيطاليا

أعلنت إيطاليا الدولة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 25 مليار يورو لمكافحة وباء كورونا. وتأمل الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى جمع 340 مليار يورو من السيولة.

فرنسا

في فرنسا أعلنت الحكومة عن تخفيف أو إرجاء أو إلغاء رسوم بقيمة 32 مليار يورو لشهر آذار/‏مارس وحده. ويشكل هذا المبلغ الجزء الأكبر من 45 مليار يورو من خطة «فورية» أعلنها وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء.

كما حركت الحكومة إجراءات البطالة الجزئية وأقامت صندوقاً تضامنياً بقيمة حوالي ملياري يورو. وستستفيد الشركات الصغيرة والشركات الصغيرة جداً والمتعهدين الصغار الذين يواجهون صعوبات من تعليق تسديد فواتيرهم للمياه والغاز والكهرباء والإيجار، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين.

وستضمن الدولة القروض التي تقدمها المصارف للشركات المتضررة بأزمة فيروس كورونا بقيمة 300 مليار يورو. ألمانيا

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أعلنت ألمانيا عن أكبر خطة مساعدة للشركات منذ الحرب العالمية الثانية، عبر قروض «بلا حدود» بقيمة لا تقل عن 550 مليار يورو في البداية.

وقد أعلنت منذ التاسع من آذار/‏مارس عن حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد تشمل الشركات التي تواجه صعوبات في تسهيل اللجوء إلى البطالة الجزئية لموظفيها وتقديم قروض في حال مواجهة صعوبات مالية والإفراج عن مبلغ إضافي بقيمة 12,8 مليار يورو على أربع سنوات لقطاع النقل وبناء المساكن والقطاع الرقمي خصوصاً.

كما أعلنت الحكومة عن إجراءات لتخفيف الضرائب وقواعد أكثر ليونة لتسديد القروض.

إسبانيا

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أن الدولة الإسبانية ستضمن قروضاً بقيمة مئة مليار يورو للشركات.

وبين الإجراءات الأخرى، ستسهل الحكومة اللجوء إلى «التعليق الموقت للوظيفة» (شكل من البطالة الجزئية يسمح للموظف بالعودة إلى مؤسسته بعد ذلك). وسيتمكن العاملون المستقلون من الحصول على تعويضات بطالة بسهولة أكبر.

وستخصص 600 مليون يورو لتمويل مساعدات للأكثر ضعفاً من مسنين وعائلات محتاجة لمساعدات اتصالات الإنترنت. وقال رئيس الوزراء الاشتراكي «سنفرج عن مئتي مليار يورو» في المجموع.

بريطانيا

وعدت الحكومة البريطانية بدعم الاقتصاد «مهما كلف ذلك» وأعلنت عن ضمان من الدولة لقروض للشركات بقيمة تصل إلى 330 مليار جنيه إسترليني ومساعدات بقيمة عشرين مليار جنيه.

وقبل أسبوع من ذلك، أعلنت المملكة المتحدة عن دعم ميزاني بقيمة ثلاثين مليار جنيه إسترليني وخفض مرتبط بذلك (من 0,75 بالمئة إلى 0,25 بالمئة) لم يكن متوقعاً في معدلات فائدة بنك إنجلترا.

في التفاصيل، سيخصص 12 مليار جنيه لرد مباشر على العواقب الفورية لفيروس كورونا. وستساعد سبعة مليارات العاملين المستقلين والشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تعرضاً للخطر وكذلك خمسة مليارات للقطاع الصحي. يضاف إلى ذلك 18 ملياراً لإجراءات أخرى خصوصاً للخدمات العامة أو البنى التحتية.

كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن خطة جديدة بقيمة 27 مليار دولار كندي (17 مليار يورو) من المساعدات المباشرة للعاملين الذين يعانون وضعاً هشاً وللشركات الكندية التي تواجه صعوبات، وكذلك عن 55 مليار دولار كندي لإرجاء ضرائب.

تضاف هذه الإجراءات إلى خطة أولى بقيمة عشرة مليارات دولار كندي أفرج عنها يوم الجمعة الماضي.

من جهة أخرى، أعلن بنك كندا في الرابع من آذار/‏مارس عن خفض قدره 0,5 نقطة في فائدته الأساسية. اليابان

عزز بنك اليابان بشكل كبير سياسة شراء الموجودات. ولم تغير هذه المؤسسة النقدية معدلات فادتها السلبية على ودائع المصارف لديها (-0,1 بالمئة) منذ كانون الثاني/‏يناير 2016.

قبل ذلك، أفرجت اليابان عن 13,4 مليار يورو لمنح قروض بلا فائدة للشركات.

تشيلي وبولندا

قام البنك المركزي في نيوزيلندا الاثنين بخفض معدل فائدته الأساسية إلى 0,25 بالمئة بينما كان أساساً في أدنى مستوى له تاريخياً ويبلغ 1%. في اليوم التالي أعلنت نيوزيلندا عن خطة إنعاش بقيمة 12,1 مليار دولار نيوزيلندي .

وأعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي الاثنين خفض معدل فائدته إلى 0,75 بالمئة وهو الأدنى في تاريخه.

أما البنك المركزي في تشيلي فقد خفض الاثنين معدل فائدته 75 نقطة أساسية، ليصبح 1%.

وخصصت بولندا 47 مليار يورو لدعم اقتصادها، وتركيا نحو 15 مليار يورو ستذهب لتخفيف الضرائب . وستدفع هونج كونج أموالاً إلى سكانها مباشرة.