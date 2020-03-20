«أياتا»: شركات الطيران بحاجة لمساعدات طارئة بـ 200 مليار دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» عن إلغاء 16 ألفاً من رحلات المسافرين في منطقة الشرق الأوسط منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير مع الإجراءات الإضافية التي تتخذها دول مختلفة منعاً لانتشار فيروس «كورونا».

وتابعت «أياتا»: انخفضت الحجوزات الدولية في دول المنطقة حتى اليوم بنسبة 40% على أساس سنوي في مارس الجاري وإبريل القادم، و30% على أساس سنوي في مايو ويونيو المقبلين. بينما انخفضت الحجوزات المحلية حوالي 20% في مارس وإبريل، و40% في مايو ويونيو، وفقاً لأحدث البيانات المتاحة للمنظمة.

وقال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أمس الخميس: «تعهدت العديد من الحكومات في المنطقة بتوفير المساعدات للحدّ من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، بما فيها السعودية والإمارات والبحرين ومصر ونيجيريا وموريشيوس، ونطلب من الحكومات في ظل هذه الظروف أن تولي اهتماماً خاصاً بقطاع النقل الجوي بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصادات الحديثة».

وأضاف البكري: «سيسهم هذا الدعم من قبل الحكومات في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات الرديفة بالعودة مجدداً إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة، وسيكون لها دور رئيسي وهام في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي الذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعتبر بدورها من أهم القطاعات التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس».

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وتقدّر المساهمة الاقتصادية لقطاع النقل الجوي في إفريقيا بنحو 55.8 مليار دولار، حيث يدعم 6.2 مليون وظيفة ويساهم بنسبة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما تقدّر المساهمة الاقتصادية للقطاع في منطقة الشرق الأوسط ب 130 مليار دولار، ويدعم 2.4 مليون وظيفة ويساهم ب 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت «أياتا» إلى أن شركات الطيران في دول الشرق الأوسط قد خسرت عائدات بقيمة 7.2 مليار دولار في 11 مارس الجاري وزادت عمليات استرداد قيمة تذاكر الطيران بنسبة 75% في عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

الدعم العاجل

ناشد «إياتا» الحكومات في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط لتقديم الدعم العاجل لشركات الطيران التي تحاول مواصلة عملها في ظل التراجع الحاد بمستوى الطلب على رحلات السفر الجوي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم.

وقال ألكساندر دي جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «تأتي مسألة الحد من انتشار الفيروس على رأس أولويات حكومات العالم، ولكن عليها أيضاً إدراك مدى تأثير حالات طوارئ الصحة العامة على الاقتصاد العالمي بشكل عام وقطاع الطيران خاصة، إذ يشهد القطاع في الوقت الراهن أزمة هي الأسوأ في تاريخ القطاع مقارنة مع أحداث 11 سبتمبر أو عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية العالمية في عام 2008».

وأضاف دي جونياك: «تبذل شركات الطيران اليوم قصارى جهدها لمواصلة عملها، حيث انخفض الطلب على وجهات شركات الطيران في المنطقة بنسبة 60% على المسارات الرئيسية، وباتت ملايين الوظائف معرضة للخطر. لذا تحتاج شركات الطيران إلى إجراءات عاجلة من قبل الحكومات بهدف الخروج من هذا الركود، إذ يقدّر الاتحاد أن المساعدة الطارئة للقطاع تصل إلى 200 مليار دولار على المستوى العالمي».