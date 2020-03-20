شكرا لقرائتكم خبر عن «رينو» من «العربية للسيارات» تكشف عن الفائز بالمنزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” كشفت «العربية للسيارات»الوكيل الحصري لشركة «رينو» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بالكشف عن اسم الفائز بالمنزل الجديد.

وفي إطار احتفالها بأول حملة من نوعها على مستوى قطاع السيارات بالتزامن مع مهرجان دبي للتسوق 2020، أقامت «رينو» من العربية للسيارات السحب بتاريخ 20 فبراير الماضي في معرضها الكائن على شارع الشيخ زايد، حيث تم الإعلان خلاله عن فوز شاغا رانجان من الهند.

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