تفاهم لافتتاح «اللولو هايبرماركت» فــي مشـــروع «العيـــن ســكويـــر»

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قامت شركتا القطارة للاستثمار ومجموعة اللولو العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم حول إمكانية افتتاح فرع جديد لهايبرماركت اللولو في مشروع «العين سكوير» في مدينة العين. وقع المذكرة ابراهيم المناعي، عضو مجلس إدارة شركة القطارة للاستثمار، ويوسف علي، العضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية.

وقال المناعي إن اختيار مجموعة اللولو «العين سكوير» لافتتاح فرعها الجديد يعتبر إضافة مميزة لمشروع «العين سكوير»، وسيزيد من خيارات التسوق والترفيه المتوفرة في المشروع والتي تحوي العديد من المطاعم والمقاهي اضافة الى فندق ألوفت العين واستاد هزاع بن زايد. كما أضاف بأن مذكرة التفاهم ستعطي دفعاً جديداً ومهماً لسوق العقارات وخاصة التجزئة في مدينة العين حيث سيعطي سكان المدينة مكاناً جديداً ومتميزاً لتجربة التسوق.

من جانبه أكد يوسف علي، أن اختيار العين سكوير لافتتاح الفرع الجديد لهايبرماركت اللولو جاء إيماناً من ادارة المجموعة بالموقع المتميز لمشروع العين سكوير وإمكانية الموقع في جذب عدد كبير من الزبائن نظراً لسهولة الوصول اليه وتوفر عدد كبير من مواقف السيارات، عدا عن وجود أكثر من 650 شقة سكنية في المشروع في الوقت الراهن.

تمنح مذكرة التفاهم كلا الطرفين مهلة زمنية (قابلة للتمديد) حتى 31 يوليو 2020 للتوصل للاتفاق على أهم بنود عقد الإيجار بين الطرفين.

تم إنشاء شركة القطارة للاستثمار بناء على رؤية تطوير مجمعات سكنية وعملية ورياضية تعد مكاناً جامعاً لمختلف الأعمار لمن يبحثون عن أماكن مميزة للسكن والعمل والاستجمام. تحوي استثمارات الشركة العديد من العقارات في قطاعات مختلفة في مدن مختلفة من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد مشروع العين سكوير في مدينة العين من أحدث المشاريع في مدينة العين حيث يحتوي على أكثر من 650 وحدة سكنية، أكثر من 40 ألف متر مربع من المكاتب ومحال التجزئة، 173 غرفة فندقية في فندق ألوفت العين واستاد هزاع بن زايد ذا القدرة الاستيعابية ل 25 ألف متفرج. يشار إلى أن استاد هزاع بن زايد نال جائزة «أفضل ملعب في العالم لعام 2014» وجائزة «أفضل تصميم ملعب عالمي 2017».