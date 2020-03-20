شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تمنع هبوط الرحلات الدولية على أراضيها لأسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الحكومة الهندية أمس الخميس إنها منعت جميع رحلات الطيران التجارية الدولية من الهبوط على أراضيها اعتباراً من 22 مارس/ آذار ولمدة أسبوع لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وعلقت الهند بالفعل إصدار تأشيرات للغالبية العظمى من الأجانب الراغبين في دخول البلاد. (رويترز)

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