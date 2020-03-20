قيود وإجراءات احترازية على أطقم السفن القادمة إلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

فرضت «موانئ دبي العالمية»، إقليم الإمارات، قيوداً على أفراد وأطقم السفن القادمة إلى دولة الإمارات منعت خلالها تغيير أو استبدال أفراد طاقم السفن القادمة إلى ميناء جبل علي.

كما لم تسمح «المجموعة» لأي من البحارة أو أفراد طاقم السفن القادمة إلى الدولة بالنزول من السفينة أثناء رسوها أو تواجدها في الموانئ التابعة لشركة «موانئ دبي العالمية» ويشمل هذا السفن الراسية على الرصيف أو التي تدخل الميناء، ولن يسمح بقضاء الإجازة أو الاستراحة ضمن مرافق الميناء بما في ذلك الدخول إلى نادي البحارة.

ومنعت الشركة جميع البحارة أو أفراد الطاقم البحري من النزول إلى الميناء إلا في حالات الطوارئ فقط، وبموافقة مسبقة من مسؤولي الميناء، ولم تسمح كذلك لوكلاء أو أصحاب أو ممثلي السفن بالصعود على متن أي سفينة إلا في ظروف استثنائية خاضعة لموافقة مسبقة من مسؤولي الميناء.

سلامة العاملين

تأتي هذه التدابير تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، ولضمان سلامة العاملين في الميناء والأشخاص المتواجدين فيه.

وكانت «الشركة» قد أصدرت تعميماً سابقاً وجهته لجميع خطوط الشحن والوكلاء ومستخدمي ميناء «جبل علي»، استجابة للتعميم الصادر عن «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» في ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، والموجه لجميع السفن المتجهة إلى مرافق موانئ دبي العالمية وقد زارت أحد الموانئ في الصين خلال 30 يوما السابقة، ضرورة توفير بيان قبل 3 أيام من الوصول إلى المرافق تفيد بخلو جميع أفراد الطاقم على متن الناقلة من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب الحلق والسعال المستمر وصعوبة التنفس، وأي أعراض اخرى .في حال الاشتباه

في حال وجود أي اشتباه بحالة فيروس «كورونا» الجديد بين أفراد الطاقم على متن السفينة، ستقوم إدارة الميناء بالإبلاغ عن ذلك ل«الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية» وانتظار التعليمات قبل السماح للسفينة بالدخول إلى الميناء، على أن يقوم مستخدمو السفن ووكلاؤها بإخطار الميناء بأي تغيير في طاقم السفينة من خلال تقديم قائمة تشمل «أسماء الركاب وتفاصيل جواز السفر وقائمة البلدان التي تمت زيارتها في آخر 14 يوما» على أن يتم تقديم القائمة قبل 48 ساعة من وصول السفينة للميناء لضمان تطبيق إجراءات الفحوص المتعلقة بالفيروس .



التدابير الاحترازية تشمل:



* منع تغيير واستبدال طاقم السفينة

Advertisements

* عدم السماح للبحارة بالنزول إلى الميناء

* عدم السماح لأفراد الطاقم بقضاء الإجازة ضمن مرافق الميناء

* عدم السماح لأفراد الطاقم بالنزول للميناء إلا للطوارئ

* عدم السماح لوكلاء وأصحاب السفن بالصعود على متن السفن

* تقديم بيان قبل 3 أيام بخلو أفراد الطاقم من أعراض «كورونا»