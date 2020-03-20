الشرفاء: أبوظبي مستمرة في دفع الخطط التنموية رغم انخفاض النفط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن الإمارة مستمرة في دفع خططها التنموية، على الرغم من انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد.

أوضح الشرفاء خلال لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» «أن أحد أهم الأساسيات هو أن حكومة أبوظبي، تواصل تطوير استثماراتها الرأسمالية المقررة لعام 2020»، مشيراً إلى أن «أبوظبي تمتلك الموارد الكافية، على الرغم من تراجع مستويات أسعار النفط، وهي مستمرة في الأعمال التنموية المخطط لها».

وأضاف الشرفاء أن الخطط تشمل الإصلاحات المالية، ومبادرات تعزيز السياسات النقدية، والمشاريع الجديدة، مؤكداً أن الحكومة تحاول حالياً جعل الاقتصاد المحلي أكثر مرونة، والبحث عن مزيد من الفرص والمبادرات التي تساعد الدولة، كما تنظر في إطلاق مزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد. (وكالات)