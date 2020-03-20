«طاقة» تخفّض خسائرها 27% إلــى 1.63 ملـــيــار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خفّضت أبوظبي الوطنية للطاقة، خسائرها المتراكمة إلى 1.637 مليار، بنسبة 26.98% من رأس المال بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 2.65 مليار بنسبة 43.7% من رأس المال بنهاية 2018. وعزت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي، الخسائر إلى انخفاض أسعار السلع خلال الفترة من 2014 إلى 2016، ما تسبب في خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة الأصول بسبب انكشاف الشركة على قطاع النفط والغاز.

وأشارت إلى أنها اتخذت عدة تدابير لمعالجة الخسائر، على رأسها تلقيها عرضاً من شركتها الآن، مؤسسة أبوظبي للطاقة، من أجل تحويل بعض الموجودات إلى المجموعة مقابل إصدار أسهم إضافية في «طاقة»، بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير الأرض بين مؤسسة أبوظبي للطاقة والشركة.