«أغذية» تؤكد جاهزيتها لمواجهة التحديات الراهنة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة أغذية، عن جاهزيتها التامة في جميع منافذ البيع، بما يتوافق مع توجهات القيادة في دولة الإمارات، بهدف ضمان وتوفير كل المنتجات. وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تأتي مواكبة لجهود دولة الإمارات لضمان أمنها في مختلف النواحي الصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، حيث يُطمئِن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشعب بتوافر الإمكانات، والقدرات، من كوادر، ودواء، وغذاء، بغضّ النظر عن التحديات، ذلك أن سلامة الناس على أرض الدولة هي أولوية قصوى.

وقال المهندس ظافر عايض الأحبابي، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «تفتخر أغذية بأن تكون واحدة من الشركات الرئيسية التي تقف إلى جانب حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومؤازرتها في جهودها الهادفة إلى دعم مجتمعنا خلال هذه الأوقات، حيث إن شركة أغذية، ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، أراد لها أن تكون مستعدة لمثل هذه الأيام».

وقال طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «نحن في أغذية نؤكد أن مصانعنا مؤهلة، وعلى أتم الاستعداد والجهوزية في دعم الدولة في أي من الطلبات، والكميات التي ممكن أن يُطلب توفيرها من الشركة».