خطة شاملة من «الاقتصاد» لمواجهة غسل الأموال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

كشفت وزارة الاقتصاد عن خطة شاملة في ما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بمتطلبات مرسوم قانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وجاءت الخطة وفقاً لتعميم أصدرته، أمس الخميس، للمنشآت التي تزاول أنشطتها بالدولة بما فيها المناطق الحرة التجارية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء لسنة 2019، التي أسندت بموجبها للوزارة مهام الإشراف والرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمنشآت العاملة بالدولة.

وشملت الوزارة في تعميمها المناطق الحرة التجارية في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، واعتمادها كجهة رقابية على كل من الوسطاء والوكلاء والعقاريين، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، المحاسبين المستقلين، مزودي خدمات الشركات.

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ونوهت بحرصها على ألا تشكل هذه المتطلبات أعباء تنظيمية وتكاليف تشغيلية كبيرة، مشيرة إلى استنادها في خططها على المبدأ المعروف بالمنهج القائم على المخاطر، وهو يراعي طبيعة مخاطر كل قطاع من منظور مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت عن وضعها خططاً شاملة وطموحة بشأن تعزيز الامتثال في القطاعات المذكورة منذ تكليفها من مجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية ذات الصلة، وذلك تحت إشراف اللجنة الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وبحسب الوزارة، فإن الخطة تراعي الاختلاف في طبيعة عمل ومخاطر كل قطاع من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة المشار إليها، وضمان قيمة مضافة لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، فيما تتضمن الخطة العديد من الإجراءات. وأكدت في التعميم أنها تعمل حالياً مع عدد من شركائها على العديد من الخطوات التي سيتم الإعلان عنها وفق جدول زمني منتظم.