شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع إلى 1480 دولاراً للأوقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الذهب في تعاملات متقلبة أمس الخميس، بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعاً إلى تسييل حيازاتهم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1480 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:53 بتوقيت جرينتش. ونزل المعدن الأصفر نحو ثلاثة في المئة يوم الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.
وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1481.70 دولار.
وسجل الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات وواجهت الأسهم صعوبات في إيجاد موطئ قدم بينما ظلت المخاوف إزاء التفشي تخيّم على إجراءات التحفيز التي دشنتها حكومات وبنوك مركزية في أنحاء العالم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيراً طفيفاً إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من خمسة في المئة في وقت سابق، بينما نزل البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطاً 2.2 في المئة إلى 610.52 دولار.
وحومت الفضة بالقرب من أدنى مستوى في 11 عاماً والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4 في المئة إلى 11.93 دولار للأوقية. (رويترز)
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