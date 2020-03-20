إطلاق «رصيد الاتحاد للطيران» تسهيلاً لخطط السفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تُقدّم الاتحاد للطيران خدمة «رصيد الاتحاد»، التي تتيح لضيوفها حرية تأجيل خطط سفرهم عبر تمكينهم من إلغاء تذاكرهم مجاناً، واستخدام قيمتها الأصلية كرصيد لحجز رحلاتهم المقبلة. ومع استمرار تطور الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا، فإن من شأن تلك الإجراءات الجديدة التي توفرها الشركة، أن تتيح للضيوف أعلى مستويات المرونة مع ضمان أن يحصل المضطرون منهم للسفر، على سفر آمن ومريح.

قال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: «ندرك تماماً أن عدداً من ضيوفنا، في مثل هذه الظروف غير المسبوقة، إما غير قادرين على السفر بسبب القيود المفروضة أو أنهم اختاروا عدم السفر وإلغاء خطط سفرهم بالكامل، من هنا تأتي مسؤوليتنا في توفير أعلى مستويات المرونة لهم ومساعدتهم بالقدر الممكن».

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وأضاف: «تتكاتف الجهود حول العالم، اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتقديم المساعدة والرعاية الممكنين، مع أهمية المساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفي ظل هذه التحدّيات، تأتي خدمة «رصيد الاتحاد» للتخفيف من بعض الضغوطات غير الضرورية التي يواجهها العديد من ضيوفنا».

تتوفر خدمة «رصيد الاتحاد» لجميع الضيوف الذين لديهم حجوزات للسفر قبل 30 يونيو 2020. حيث يمكنهم إعادة حجز رحلاتهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020، على أن يتم السفر قبل أو بحلول 31 ديسمبر 2020، وينطبق ذلك على كافة درجات السفر وفئات الأسعار والوجهات التي تخدمها الاتحاد. ولن يترتب عليهم سوى دفع فرق سعر التذكرة الأصلية عن الجديدة. إلى جانب ذلك، سيتم إهداء أعضاء برنامج ضيف الاتحاد، مكافآت شهرية من أميال الفئات، اعتباراً من 31 مارس ولثلاثة أشهر، لمساعدتهم في المحافظة على فئة العضوية الخاصة بهم. وسيتم التواصل مع الأعضاء المؤهلين لتزويدهم بمعلومات إضافية في هذا الخصوص.

وتهيب الاتحاد للطيران بضيوفها الذين تأثرت رحلاتهم بقيود السفر المفروضة نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، الاتصال بخدمة العملاء في الشركة، فقط، إذا كانت مواعيد سفرهم مقررة خلال 48 ساعة القادمة. حيث تشهد مراكز الاتصال لدينا ضغطاً كبيراً من المكالمات يترتب عليه وقت انتظار أطول من المتوقع. ومن أولوياتنا مساعدة الضيوف الذين لديهم ترتيبات سفر وشيك.