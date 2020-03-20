«كوانتاس» توقف كل رحلاتها الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «كوانتاس»، أكبر شركة طيران في أستراليا، أمس الخميس أنها ستمنح ثلثي موظّفيها إجازة غير مدفوعة حتى نهاية أيار/مايو المقبل على الأقلّ وستوقف خلال الشهر الجاري كلّ رحلاتها الدولية، لتحذو بذلك حذو منافستها «فيرجين» التي سبقتها في اتّخاذ هذا الإجراء بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

وقالت «كوانتاس» إنها ستعلّق كل رحلاتها الدولية بحلول نهاية آذار/مارس، وذلك غداة طلب الحكومة الأسترالية من مواطنيها الامتناع عن السفر إلى الخارج، ودعوتها المسافرين حالياً إلى العودة بسرعة إلى بلدهم، وذلك في إطار إجراءات غير مسبوقة للحدّ من تفشي الفيروس.

وقال المدير التنفيذي للشركة ألان جويس إنّ «جهود احتواء تفشّي فيروس كورونا أدّت إلى تراجع هائل في الطلب على السفر، لم نشهد له مثيلاً من قبل»، مضيفاً أنّ الشركة قررت منح عشرين ألفاً من موظفيها البالغ عددهم 30 ألفاً إجازة غير مدفوعة لغاية نهاية أيار/مايو المقبل.

وأضاف أنّ القرار يشمل أيضاً شركة «جت ستار» للطيران المنخفض التكلفة التابعة لمجموعة «كوانتاس». (وكالات)