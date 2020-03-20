شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للألمنيوم» و«موانئ أبوظبي» تتعاونان لتدريب الكوادر الوطنية في قطاع الشحن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس الخميس، عن تعاونها مع موانئ أبوظبي، لتوفير برامج تدريبية تؤهل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية. ويقتضي هذا التعاون قيام موانئ أبوظبي من خلال أكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لها، بتوفير برامج متخصصة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية، تزود الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات اللازمة، وفقاً لأعلى المعايير التعليمية مما يؤهلها للنجاح والتميز في مسيرتها المهنية.وقال الكابتن مكتوم الحوقاني، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية، رئيس إدارة التشريعات في موانئ أبوظبي: «يأتي هذا التعاون في إطار مساعي الطرفين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة، بما يتيح توفير الفرص التدريبية لمواطني دولة الإمارات.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يشكل قطاع الشحن والخدمات اللوجستية عنصراً رئيسياً في تمكين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب تمكين اقتصاد دولتنا بشكل أوسع».

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