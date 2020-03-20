تعهدات لدبي بجمع 9 مليارات دولار قروضـاً لصفقـة «موانـئ دبـي العالمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن دبي تلقت تعهدات من مجموعة مكونة من 10 بنوك لجمع قرض بقيمة 9 مليارات دولار وذلك من أجل تمويل عملية إعادة شركة موانئ دبي العالمية إلى الملكية الحكومية وكذلك سداد ديون شركة «دبي العالمية».

وقالت دبي الشهر الماضي إن شركة الموانئ والمناطق الحرة، التابعة ل «دبي العالمية»، تخطط لشراء الأسهم المدرجة لموانئ دبي العالمية في صفقة تبلغ قيمتها 13.9 مليار دولار.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن بنكي «سيتي» و«دويتشه» وثمانية بنوك أخرى هي «نوفا سكوتيا» و«كريدي أجريكول» و«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الأول» و«أتش أس بي سي» و«جيه بي مورجان» و«سامبا المالية» و«ستاندرد تشارترد»، وقعت الأسبوع الماضي على التزامات غطت صفقة الديون البالغة قيمتها 9 مليارات دولار وزيادة.

وأوضحت أن العملية تشمل قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مدته خمس سنوات، فيما يتضمن باقي التمويل ديوناً أقصر أجلًا.

وفي إطار الصفقة، ستقترض موانئ دبي العالمية 5.15 مليار دولار لتمويل توزيعات أرباح لدبي العالمية، وهي المساهم الوحيد لشركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، ما يساعدها على الوفاء بالتزامات قائمة للمقرضين. (رويترز)