شكرا لقرائتكم خبر عن التدافع على السيولة زخم للدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف الدولار صعوده المتواصل مقابل عملات رئيسية الخميس، إذ تسببت تقلبات عنيفة للسوق المالية ومخاوف بشأن شح السيولة بفعل وباء فيروس كورونا في تدافع المستثمرين على النقد. وتراجع الإسترليني إلى قرب أدنى مستوى منذ 1985 على الأقل مقابل العملة الأمريكية وهبط إلى 1.1497 دولار. وقفزت العملة الأمريكية 3 % لأعلى مستوى في 11 عاماً مقابل الدولار النيوزيلندي و3% مقابل الدولار الأسترالي لأعلى مستوى في 17 عاماً.

ومقابل الين، صعد الدولار 1% إلى 109.14.

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