شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية عجمان» تُوقف تصاريح المؤتمرات والمعارض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت حكومة عجمان إيقاف تصاريح المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والاجتماعات في الإمارة بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ صدور التعميم وحتى نهاية شهر مارس/‏ آذار الجاري. وأضافت: حرصاً منا وقيادتنا الرشيدة على حماية صحّة وسلامة مجتمع الإمارة وموظفيها وجميع القاطنين فيها وزوّارها، وفي إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتعميم رقم (5) لسنة 2020 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان؛ فقد تقرر إيقاف مؤقت لتصاريح المؤتمرات، المعارض، المهرجانات والاجتماعات حتى نهاية مارس الجاري 2020.

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