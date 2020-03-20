شكرا لقرائتكم خبر عن مطابع محرم: خطة لاستغلال الأصول ونقل المصانع لبرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس أنسى إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة مطابع محرم الصناعية بالإسكندرية، أن الشركة بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لنا، لديها خطة لاستغلال كافة الأصول غير المستغلة، بهدف تعظيم الاستفادة منها، وسداد كافة الأعباء فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لاستغلال كافة الأصول.

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وأضاف أنسى إسحاق لـ"الخليج 365"، أن هناك العديد من الدراسات التى سيتم حسمها الفترة المقبلة والخاصة ببحث نقل الشركة من مكانها الحالى بوسط الإسكندرية إلى المنطقة الصناعية ببرج العرب، بحيث يتم استغلال المكان الحالى الذى يقع مباشرة على محور المحمودية فى النشاط العقارى والسكنى والتجارى، ولا سيما لارتفاع قيمته كثيرا، مع إنشاء مصنع جديد بإمكانيات حديثة يمكنه المنافسة فى السوق بقوة ويحقق المستهدف من الإيرادات والأرباح للشركة بحيث يتم التمويل من حصيلة بيع الأصول.

وأشار رئيس مطابع محرم، أن الشركة فى إطار السعى لوقف نزيف الخسائر، تستهدف خفض الخسائر السنوية من 32 مليون جنيه، إلى نحو 20 مليون جنيه العام المالى المقبل، مقارنة بخسائر بلغت 38 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.