شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليون طن الكميات المنقولة من الزيت الخام بخط سوميد العام المالى 18/19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمكثفات بخط سوميد نحو 61 مليونا و189 ألف طن مترى، خلال العام المالي 2018/2019، مقابل 58 مليونا و417 ألف طن مترى خلال العام المالى السابق له 2017/2018، بزيادة بلغت نحو مليونى و772 ألف طن مترى.

ويعتبر خط أنابيب سوميد من أهم مظاهر التطور في مجال النقل بالأنابيب، حيث أنشئ لنقل البترول الخام من دول الخليج العربي والجيزة العربية إلى أوروبا وأمريكا عبر الأراضي المصرية، عن طريق التعامل مع الناقلات العملاقة التي تتراوح ما بين 300-500 ألف طن، وهى الناقلات التى تستخدم طريق رأس الرجاء الصالح لنقل خامات الخليج العربي إلى أوروبا وأمريكا الشمالية.

وتعد خطوط الأنابيب الوسيلة الأكثر ملائمة لنقل الزيت الخام بالمقارنة بناقلات البترول فى حالة بعد المسافة بين آبار البترول وموانئ الشحن البحرية، وتنقسم خطوط أنابيب نقل البترول من حيث الاستخدام إلى خوط رئيسية وهى خطوط طويلة بأقطار كبيرة عادة ما تزيد عن 10 بوصات، وغالبًا ما تكون مدفونة في باطن الأرض أو قاع البحر لنقل كميات عالية من البترول أو الغاز بضغط مرتفع.

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أما الخطوط الداخلية فهى خطوط قصيرة بأقطار صغيرة ومتشعبة، عادة ما تكون مكشوفة فوق الأرض تستعملها الشركة لتجميع الزيت الخام ومنتجات البترول والغاز من الحقول الصغيرة ومعامل التكرير إلى خطوط الأنابيب الرئيسية.

وبلغ إجمالى الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية إلى 149.8 مليون طن مترى عام 2018/2019 مقابل 136.9 مليون طن مترى عام 2017/ 2018 بنسبة زيادة قدرها 9.4%.

وبلغ إجمالى الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن مترى عام 2018/2019، بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيها مقابل 385.1 ألف طن مترى عام 2017/ 2018 بنسبة انخفاض قدرها 26.6% وهى تمثل أقل كميات تم نقلها.