شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 18% معوضاً بعض خسائر الجلسات الماضية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الخميس بشكل قوي مستفيدا من التفاؤل بشأن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة لاحتواء تداعيات فيروس "كورونا".



وأعلنت "تسلا" الخميس إغلاق مصنعها في "فريمونت" بولاية كاليفورنيا بشكل مؤقت حتى الثالث والعشرين من مارس/آذار الجاري تجنبا لإصابة العمال بالفيروس التاجي.



يأتي ذلك بعد قرار اتخذته الشركة يوم الأربعاء بعزمها خفض العمالة في نفس المصنع المشار إليه إلى 2500 عامل من عشرة آلاف.

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وتجدر الإشارة إلى أن انتقادات قد وجهت للمدير التنفيذي "إيلون ماسك" بسبب تقليله من خطورة وتأثير فيروس "كورونا".



وأكدت الإدارة الأمريكية برئاسة "دونالد ترامب" على أن انها ستتدخل لدعم كافة الصناعات في مواجهة فيروس "كورونا" لكنها وضعت على رأس أولوياتها صناعة الطائرات الأكثر تضررا من الفيروس.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "تسلا"" بنسبة 18.4% وأغلق جلسة الخميس عند 427.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 452 دولارا وأقل سعر عند 358.4 دولار.