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شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يقفز بأكثر من 38% مدعوماً بتصريحات المدير التنفيذي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات الخميس بشكل قوي في أعقاب تصريحات المدير التنفيذي "دارا خسروهاشي".
وأوضح "خسروهاشي" بأن الشركة تمتلك ما يكفي من السيولة المالية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" على أنشطتها في مختلف الأسواق.
وأضاف "خسروهاشي" أن الشركة تحرز تقدماً كبيراً في أنشطتها المرتبطة بأعمال "أوبر إيتس" لتوصيل الطعام في مختلف الأسواق حيث أن تفشي "كورونا" في عدد من الدول دفع المستهلكين للاستعانة بالخدمة بشكل مكثف.
وتجدر الإشارة إلى أن "خسروهاشي" كان قد توقع تحول الشركة إلى الربحية بداية من الربع السنوي الأخير من العام الجاري، لكن على ما يبدو، ربما لا تحقق الشركة هذا المستهدف نتيجة تأثرها السلبي بكورونا.
وكانت "أوبر" قد ألغت أنشطة مشاركة الركوب في أسواقها بأمريكا الشمالية تجنبا لإصابة العملاء بالفيروس القاتل.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "اوبر" بنسبة 38.2% وأغلق جلسة الخميس عند 20.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 21.2 دولار وأقل سعر عند 15.7 دولار.
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