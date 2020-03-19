شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلص من خسائرها وتغلق على ارتفاع بالتزامن مع صعود النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخلصت "وول ستريت" من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم وتحولت إلى الارتفاع مدعومة بانتعاش أسعار النفط والإجراءات المكثفة التي تتخذها بنوك مركزية لدعم الاقتصادات في مواجهة "كورونا".



وأعلن بنك إنجلترا خفض الفائدة إلى 0.1% كما وسع برنامجه لشراء الأصول إلى 645 مليار جنيه إسترليني لدعم النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة.



وجاء ذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي الأوروبي بإطلاق برنامج مشتريات أصول بقيمة 750 مليار يورو (حوالي 820 مليار دولار).



وأظهرت بيانات حكومية في الولايات المتحدة ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول عام 2017.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 23.8% مغلقا عند 25.22 دولار للبرميل، وهي أكبر مكاسب بالنسئة المئوية في يوم واحد على الإطلاق، وسجل أعلى سعر عند 24.8 دولار وأقل سعر عند 21.3 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 14.4% وأغلق عند 28.47 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 27.3 دولار وأقل سعر عند 24.9 دولار للبرميل.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز بنسبة 0.9% ما يعادل 188 نقطة إلى 208 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2442 نقطة وأقل مستوى عن 1177 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 160 نقطة) إلى 7150 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 7341 نقطة وأقل مستوى عند 6858 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2409 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 2466 نقطة وأقل مستوى عند 2319 نقطة.