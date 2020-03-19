شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على ارتفاع بحوالي 3% وسط تفاؤل بتطوير علاج لـ"كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات الخميس مدعومة بانتعاش الأسواق المالية العالمية في ضوء التفاؤل إزاء قرب التوصل إلىى علاج ولقاح لفيروس "كورونا".



وبدأت العديد من الدول تجربة لقاحات وأمصال مختلفة للوقاية من الفيروس التاجي الذي لا يزال منشترا بشكل واسع النطاق حول العالم.



كما أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي بأن وكالة الغذاء والدواء ترى نتائج واعدة عند اختبارها لبعض أدوية الملاريا في علاج فيروس كورونا.

Advertisements



ولم تأبه السلع الزراعية لارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:21 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 102.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 102.8 نقطة وأقل مستوى عند 100.7 نقطة.



كما تلقت الأسواق العالمية دعما من إجراءات التحفيز النقدي التي تضخها بنوك مركزية من بينها المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذرة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3% إلى 3.45 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.54 دولار وأقل سعر عند 3.36 دولار.