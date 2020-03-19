شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 3% لتعوض جزءاً من خسائر الجلسة السابقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الخميس معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في جلسة الأربعاء، وذلك مع عودة المستثمرين للطلب على أسواق الأسهم والمعادن.



وتتابع الأسواق عن كثب التطورات والإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية لدرء مخاطر فيروس "كورونا" وتحفيز النمو الاقتصادي لديها.



وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس إطلاق برنامج لمشتريات الأصول بقيمة 750 مليار يورو (ما يعادل 820 مليار دولار).

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وأعلن بنك إنجلترا هو الآخر خفض الفائدة إلى 0.1% كما وسع برنامجه لمشتريات الأصول إلى645 مليار جنيه إسترليني.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مؤتمر صحفي بأن وكالةة الغذاء والدواء أحرزت تقدما في اكتشاف علاج لفيروس كورونا مشيرا إلى أن دواء الملاريا يستخدم في علاج الفيروس التاجي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مايو/أيار بنسبة 3.1% إلى 12.134 دولار للأوقية بعد خسائر أمس بنسبة 5.8%، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 12.33 دولار وأقل سعر عند 11.76 دولار.