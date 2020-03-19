شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع العبداللطيف للاستثمار الصناعي لتكبد الخسائر في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 11.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 3.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 24.2 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات نتيجة انخفاض الطلب على المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الانتاج نتيجة الانخفاض فى الطاقة التشغيلية للتصنيع وتحمل اعباء التكاليف التشغيلية الثابتة الغير مستغلة.

وتراجعت الإيرادات إلى 600.5 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 621.2 مليون ريال خلال العام 2018.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.