شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية تتحول للخسائر في 2019 وإدارتها تُوصي بتوزيع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الجوف للتنمية الزراعية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 20.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 359 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 49.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العام بنسبة 37.47% بقيمة 134.49 مليون ريال، وارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 71.19% إلى 81.96% مما كان له أثر على إنخفاض مجمل الربح بقيمة 62.88 مليون ريال بنسبة 60.83%.

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كذلك ارتفعت المصروفات الأخرى نتيجة تكوين مخصصات هبوط بيوت محمية واستبعاد اشجار فاكهة باجمالي مبلغ 17.44 مليون ريال، وذلك بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بقيمة 13.21 مليون ريال بنسبة 36.71%، وانخفاض مصروف الزكاة بنسبة 32.46%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بقيمة 15 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.

وتراجعت الإيرادات إلى 224.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 358.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.