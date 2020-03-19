شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يدفع "صناعات كهربائية" لتكبد الخسائر في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الصناعات الكهربائية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 40.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 19.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 29.3 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض المبيعات من 705.9 مليون ريال إلى 577.6 مليون ريال بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين وتأجيل التوريد لبعض المشاريع، كلذلك ارتفعت المصروفات المالية من 9.3 مليون ريال إلى 11.1 مليون ريال بسبب إرتفاع تكلفة ومستوي التمويل .

وتراجعت الإيرادات إلى 577.6 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 705.9 مليون ريال خلال العام 2018.

يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 5.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح 12.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.