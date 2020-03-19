شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المبيعات يهبط بخسائر "جازادكو" 14% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الخسائر بنسبة 14% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 8.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 6 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 7.5 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض مصاريف الاهلاك للمباني والانشاءات نتيجة لإعادة تقييم العمر الانتاجي ليصبح العمر الانتاجي 66 سنة بدلاً من 33 سنة.

وارتفعت الإيرادات إلى 71.9 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 68.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 3.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.